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6 августа, 10:27

Выжившие при крушении самолёта Cessna в Приангарье лётчики госпитализированы

Cessna 182, потерпевший крушение в Приангарье. Обложка © Telegram / Кобзевнасвязи

Cessna 182, потерпевший крушение в Приангарье. Обложка © Telegram / Кобзевнасвязи

Пилот и лётчик-наблюдатель лесопожарного самолёта Cessna 182, сумевшие посадить самолёт в дикой природе и дождавшиеся помощи, госпитализированы в Бодайбо. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава Иркутской области. Их обследовали.

«Сейчас [экипаж] проходят лечение», — сказал собеседник ТАСС.

Кобзев показал первые фото с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье
Кобзев показал первые фото с места крушения самолёта Cessna 182 в Приангарье

Напомним, Cessna 182 пропал 3 августа во время наблюдения за лесами Бодайбинского района на предмет лесных пожаров. Борт перестал выходить на связь, после чего была организована масштабная поисково-спасательная операция с привлечением нескольких бортов авиационной техники. Выяснилось, что пилоты выжили: смогли самостоятельно посадить самолёт в дикой природе и собрать радиостанцию, через которую и вышли на связь с пролетавшим мимо пассажирским самолётом. На место незамедлительно был отправлен вертолёт.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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