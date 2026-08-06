Выжившие при крушении самолёта Cessna в Приангарье лётчики госпитализированы
Cessna 182, потерпевший крушение в Приангарье. Обложка © Telegram / Кобзевнасвязи
Пилот и лётчик-наблюдатель лесопожарного самолёта Cessna 182, сумевшие посадить самолёт в дикой природе и дождавшиеся помощи, госпитализированы в Бодайбо. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава Иркутской области. Их обследовали.
«Сейчас [экипаж] проходят лечение», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, Cessna 182 пропал 3 августа во время наблюдения за лесами Бодайбинского района на предмет лесных пожаров. Борт перестал выходить на связь, после чего была организована масштабная поисково-спасательная операция с привлечением нескольких бортов авиационной техники. Выяснилось, что пилоты выжили: смогли самостоятельно посадить самолёт в дикой природе и собрать радиостанцию, через которую и вышли на связь с пролетавшим мимо пассажирским самолётом. На место незамедлительно был отправлен вертолёт.
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