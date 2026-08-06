Выжившие при крушении самолёта Cessna в Приангарье лётчики госпитализированы

Пилот и лётчик-наблюдатель лесопожарного самолёта Cessna 182, сумевшие посадить самолёт в дикой природе и дождавшиеся помощи, госпитализированы в Бодайбо. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава Иркутской области. Их обследовали.