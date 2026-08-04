СК РФ назвал три версии пропажи Cessna в Приангарье
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о пропаже легкомоторного самолёта в Бодайбинском районе Иркутской области. Машина выполняла задачу по мониторингу лесопожарной обстановки третьего августа. На борту находились два специалиста — командир экипажа и лётчик-наблюдатель Мамского авиаотделения. Воздушное судно внезапно замолчало и не вернулось к месту вылета.
Правоохранители уже озвучили основные рабочие сценарии трагедии. Среди них рассматривается внезапный технический отказ систем управления машиной. Не исключается человеческий фактор, связанный с грубыми ошибками пилотирования в сложных условиях. Также следствие допускает вынужденную жёсткую посадку вне заданного коридора пути.
Эксперты приступили к сбору первичных улик для прояснения обстоятельств.
Напомним, что самолёт Cessna 182 перестал выходить на связь во время мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском районе. На борту находились два человека. Воздушное судно вылетело из посёлка Мама и должно было вернуться туда в 20:50. Данные трекера показали, что после осмотра пожара экипаж направился к Бодайбо, облетел город и ушёл на юго-восток. Последние координаты самолёта получили в 13:58. Для поисков планировали привлечь самолёт из Якутии и два вертолёта.
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