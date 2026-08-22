Шторм обрушился на Калининградскую область — пострадал человек, повалены сотни деревьев

Мощный шторм обрушился на Калининградскую область, в результате чего пострадал как минимум один человек. По региону действовало штормовое предупреждение, а на Куршской косе порывы ветра достигали 25 метров в секунду, сообщили в региональном телеграм-канале по наблюдению за погодой.

Шторм в Калининградской области. Видео © Telegram /Погода и метеоявления в Калининградской области

В посёлке Рассвет Гурьевского района дерево рухнуло на проезжавший автомобиль Changan. По данным региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл около 11:30 на третьем километре автодороги Гурьевск — Каширское. В результате ДТП пострадал пассажир 1973 года рождения.

В Калининградской области пострадал человек в результате падения дерева на машину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция 39

Всего из-за опасных метеоявлений в регионе повалено 148 деревьев, повреждены семь автомобилей. Специалисты продолжают устранять нарушения электроснабжения.

К вечеру дежурный синоптик Калининградского ЦГМС сообщил об отмене штормовых предупреждений. До конца дня в области сохранится умеренный дождь и западный, юго-западный ветер с порывами 12–17 метров в секунду. МЧС России рекомендует соблюдать осторожность: при сильных порывах ветра не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций и других слабо закреплённых объектов.

Шторм в Калининградской области. Фото © Telegram /Погода и метеоявления в Калининградской области

Ранее сообщалось, что на Самарскую область обрушился мощный ливень в сочетании со шквалистым ветром. Стихия привела к разрушениям сразу в нескольких населённых пунктах региона. В Самаре упавшие деревья повредили припаркованные автомобили и заблокировали движение на ряде улиц. На Лейтенанта Шмидта ствол рухнул прямо на машину, на Советской Армии пострадали ещё несколько транспортных средств.