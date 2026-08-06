В Смоленске женщина и ребёнок стали жертвами сильного шторма

Сильная непогода в Смоленске привела к гибели двух человек. Жертвами ливня, грозы и шквалистого ветра стали несовершеннолетний ребёнок и женщина, сообщил глава города Александр Новиков.

По его словам, все городские службы переведены на усиленный режим работы из-за резкого ухудшения погодных условий.

Первая трагедия произошла в парке «Соловьиная роща». Во время разгула стихии на ребёнка упало дерево, спасти его не удалось.

Позже стало известно ещё об одной жертве. В Лопатинском саду из-за последствий непогоды погибла женщина.

«Все службы Смоленска переведены в усиленный режим работы в связи с резким ухудшением погодных условий: ливнем, грозами и шквалистым ветром. По состоянию на 19:40 поступила ещё одна трагическая новость. В Лопатинском саду в результате непогоды погибла женщина», – сообщил Новиков.

Спасательные и коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии. Информация о возможных других пострадавших уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Республике Алтай при пожаре в частном доме погиб 13-летний мальчик. Ещё один ребёнок получил тяжёлые ожоги и был госпитализирован. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.