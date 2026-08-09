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Регион
9 августа, 11:02

Крыши полетели, деревья рухнули: Самарскую область накрыл мощный шторм

Ураган развернул теплоход, повалил деревья и повредил авто в Самарской области

Мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Самарскую область. В Самаре деревья рухнули на автомобили и дороги, а под Тольятти порывами сорвало кровлю с жилых домов, передают местные жители и очевидцы в соцсетях.

Видео © Telegram/ТОЛЬЯТТИ, Самара с огоньком

На улице Лейтенанта Шмидта дерево упало на машину, ещё несколько автомобилей получили повреждения на улице Советской Армии. На пересечении проспекта Юных Пионеров и Воронежской ствол полностью перегородил проезд, а на Гагарина ветви разбили окна дома. Сведений о пострадавших на тот момент не поступало.

  • Фото © Telegram/ТОЛЬЯТТИ
    Фото © Telegram/ТОЛЬЯТТИ
  • Фото © Telegram/ТОЛЬЯТТИ
    Фото © Telegram/ТОЛЬЯТТИ

Фото © Telegram/ТОЛЬЯТТИ

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Непогода добралась и до Тольятти. В районе села Ягодное очевидцы сняли, как сильный ветер срывает элементы кровли с домов и разносит обломки по улицам. Из-за ливня некоторые дороги оказались подтоплены.

В местных пабликах также появились кадры, на которых порывами ветра разворачивает теплоход на Волге. О повреждениях судна или пострадавших официально пока не сообщалось.

Стихия пока не отступает. МЧС по Самарской области объявило оранжевый уровень опасности: 9 августа в регионе ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалы до 25–27 м/с. Непогода может сохраниться до вечера.

В Смоленске женщина и ребёнок стали жертвами сильного шторма
В Смоленске женщина и ребёнок стали жертвами сильного шторма

Ранее регион пережил сильный шторм с похожей скоростью ветра. Тогда Life.ru рассказывал, как под Самарой порывом с трассы снесло грузовую «Газель» с прицепом. Машина опрокинулась на обочину, однако водитель не пострадал.

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Обложка © Telegram/ТОЛЬЯТТИ, Самара с огоньком

Николь Вербер
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