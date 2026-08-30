Пьяный мужчина угнал самолёт Cessna и залетел в зону АЭС «Пакш» в Венгрии

В Венгрии истребители JAS 39 Gripen были экстренно подняты по тревоге после того, как в запретную воздушную зону над единственной в стране АЭС «Пакш» залетел угнанный легкомоторный самолёт. Об этом сообщили венгерская полиция и местные СМИ.

По данным правоохранителей, 24-летний мужчина угнал самолёт Cessna 172 с аэродрома в городе Калоча и направил его в сторону Пакшской атомной электростанции. В районе стратегического объекта угонщик начал выполнять манёвры. Военные радары зафиксировали незапланированный полёт, после чего по тревоге были подняты дежурные истребители.

Согласно правилам безопасности, гражданским воздушным судам запрещено приближаться к АЭС ближе чем на три километра и подниматься выше шести тысяч метров.

Полёт завершился неподалёку от населённого пункта Геръен. Угонщик совершил вынужденную посадку прямо в поле подсолнухов, бросил повреждённый самолёт и вышел на дорогу.

Там мужчина попытался скрыться на автомобиле водителя, который остановился, чтобы оказать ему помощь. Однако автомобилист помешал злоумышленнику уехать. Через несколько минут подозреваемого задержали прибывшие полицейские.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители также проверяют, употреблял ли он наркотические или иные вещества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения воздушным судном и другим возможным преступлениям.

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