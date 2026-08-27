Грузовой самолёт AeroLogic аварийно сел в аэропорту Нарита недалеко от Токио

Грузовой Boeing 777 немецкой авиакомпании AeroLogic совершил аварийную посадку в аэропорту Нарита. Самолёт следовал из Лейпцига в город Нарита. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Управление аэропорта Нарита Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта.

«Около 7:40 утра 27-го немецкий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании «AeroLogic», следовавший из Лейпцига в Нарита, совершил аварийную посадку в аэропорту Нарита из-за возможной неисправности самолёта. В настоящее время проверяется, нет ли пострадавших», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что 8 июня над Великобританией чуть не произошла авиакатастрофа. Беспилотник пролетел в пяти метрах от пассажирского лайнера Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic, следовавшего из Хитроу в Йоханнесбург. На борту самолёта находились 264 пассажира. Инцидент произошёл, когда самолёт пролетал над городом Уокинг в южной части Англии. Аппарат находился на высоте более 1,6 километра и прошёл всего в пяти метрах от самолёта.