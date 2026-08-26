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26 августа, 10:15

Пару из Якутии сняли с рейса Иркутск — Владивосток из-за драки на борту

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Полиция привлекла к ответственности пару из Якутии, которая устроила конфликт на борту самолёта в аэропорту Иркутска. О происшествии рассказали в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

По информации ведомства, лайнер готовился отправиться по маршруту Иркутск — Улан-Удэ — Владивосток. В салоне между гражданскими супругами вспыхнула перепалка, которая быстро стала публичной. Сотрудники воздушной гавани были вынуждены вызвать к трапу наряд транспортной полиции.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что участниками инцидента стали мужчина 39 лет и женщина 43 лет. Для обеспечения безопасности полёта и предотвращения возможных нештатных ситуаций перевозчик отказал дебоширам в обслуживании.

Пассажиров сняли с борта. После этого на каждого из них составили административные материалы по статье о мелком хулиганстве. Теперь нарушителям спокойствия предстоит выплатить штраф.

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Никита Никонов
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