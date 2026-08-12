Летевший в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Братске из-за дебошира на борту

Самолёт Airbus A321neo, выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров, сообщили в аэропорту.

По данным воздушной гавани, во время полёта 35-летний мужчина начал вести себя агрессивно и неадекватно. Из-за произошедшего экипаж принял решение изменить маршрут и посадить самолёт в Братске.

На борту находились 198 пассажиров. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Братска в 10:55 по местному времени (05:55 мск). У трапа нарушителя ждал наряд транспортной полиции. Мужчину сняли с рейса, сотрудники аэропорта обеспечили наземное обслуживание борта и дозаправили его, и в 12:00 (07:00 мск) лайнер продолжил путь в пункт назначения.

А ранее пьяный пассажир сорвал рейс Москва — Якутск. Мужчина обливал людей водой, ругался матом и не реагировал на замечания. Из-за происходящего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Сургута.