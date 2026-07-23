Устроил водное шоу на борту: Пьяный пассажир сорвал рейс Москва — Якутск

Самолёт, следовавший из Москвы в Якутск, экстренно приземлился в Сургуте из-за пьяного пассажира. Мужчина обливал людей водой, ругался матом и не реагировал на замечания. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Житель Липецкой области во время полёта покинул своё место и начал вести себя агрессивно. Используя нецензурную брань, он обливал попутчиков водой и игнорировал требования прекратить нарушение порядка. После этого мужчина прорвался в салон бизнес-класса. Там его остановили бортпроводники вместе с другими пассажирами, не дав продолжить дебош.

Из-за происходящего командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Сургута. На борт поднялись сотрудники транспортной полиции, которые задержали нарушителя и опросили представителей авиакомпании. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в этом году его уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении задержанного оформили материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ, после чего его поместили в медицинский вытрезвитель Сургута. Спустя примерно час после незапланированной посадки самолёт продолжил рейс в Якутск.

Ранее во время рейса из Москвы в Омск произошёл другой резонансный инцидент с пассажиром. Мужчина сначала устроил дебош на борту, а затем потерял сознание и умер. После вылета из Шереметьево 37-летний мужчина вскочил со своего места, начал бегать по салону с ножницами и пытался попасть в кабину пилотов.