Дрон едва не протаранил пассажирский самолёт в небе над Британией

В небе над Великобританией беспилотник едва не столкнулся с пассажирским авиалайнером. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошёл 8 июня с самолётом Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic. На борту находились 264 пассажира, рейс следовал из лондонского аэропорта Хитроу в Йоханнесбург.

Дрон заметили, когда лайнер пролетал над городом Уокинг на юге Англии. Аппарат находился на высоте более 1,6 километра и прошёл всего в пяти метрах от самолёта. Пилоты увидели беспилотник слишком поздно и уже не могли выполнить манёвр уклонения.

Экипаж немедленно предупредил авиадиспетчеров, после чего информацию передали другим пилотам, находившимся поблизости. Оператора дрона найти не удалось. В случае задержания ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Великобритании предельно допустимая высота полёта для беспилотников составляет 120 метров.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Трабзон неопознанный беспилотник рухнул во двор районного управления полиции. Инцидент произошёл в квартале Ешилдже уезда Арсин. Пострадавших нет, однако повреждения получили три припаркованных автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры безопасности и начали расследование. Специалистам предстоит установить владельца аппарата и обстоятельства его появления на территории полицейского объекта.