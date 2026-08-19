Неизвестный БПЛА упал во двор управления полиции в Турции

Неопознанный беспилотник упал во внутреннем дворе управления полиции в турецкой провинции Трабзон. В результате инцидента никто не пострадал, однако повреждения получили три припаркованных автомобиля.

Как сообщили в администрации губернатора провинции, аппарат рухнул вечером 18 августа во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин. Изначально объект был определён как беспилотный летательный аппарат, однако его происхождение пока не установлено.

После падения дрона сотрудники правоохранительных органов приняли меры безопасности и начали расследование. Специалистам предстоит выяснить, кому мог принадлежать БПЛА и каким образом он оказался на территории полицейского объекта.

Власти Турции пока не сообщали дополнительных подробностей о типе беспилотника и возможной причине его падения. Проверка продолжается.

Ранее Life.ru писал, что у побережья Чёрного моря в Турции также обнаружили неизвестный беспилотный аппарат. Подозрительный объект заметили отдыхающие на пляже в провинции Дюздже, после чего место оцепили сотрудники полиции и береговой охраны. Специалисты начали проверку, чтобы установить происхождение найденного устройства.