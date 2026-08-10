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10 августа, 18:03

Неизвестный БПЛА обнаружили у побережья Турции в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman_Efimovich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman_Efimovich

Предположительно, беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Чёрного моря в турецкой провинции Дюздже. Об этом сообщает агентство IHA.

Подозрительный объект заметили отдыхающие на пляже Чинар в районе Акчакоджа. После этого очевидцы вызвали экстренные службы. На место прибыли сотрудники полиции и береговой охраны. Территорию вокруг находки оцепили, чтобы специалисты могли безопасно провести обследование.

Экспертам предстоит определить, действительно ли найденный предмет является беспилотником, а также установить его модель и происхождение. Официальных данных о том, откуда мог прибыть аппарат и представляет ли он опасность, пока нет. Исследование продолжается.

Тревога на Чёрном море: У берегов Турции заметили подозрительный морской беспилотник
Тревога на Чёрном море: У берегов Турции заметили подозрительный морской беспилотник

Всего два дня назад неизвестный беспилотник нашли в Чёрном море примерно в 500 метрах от побережья турецкой провинции Сакарья. Аппарат подняли из воды и передали береговой охране для изучения, при первичном осмотре взрывчатки в нём не обнаружили.

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Полина Никифорова
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