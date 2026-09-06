Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 02:56

Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в Калифорнии

Обложка © Х / ABC30 Fresno

Обложка © Х / ABC30 Fresno

Крушение небольшого самолёта произошло в районе города Фресно в американском штате Калифорния. В результате авиакатастрофы погибли два человека, ещё двое получили травмы. Об этом 5 сентября сообщил телеканал KMPH Fox 26.

По информации телеканала, пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в медицинский центр Community Regional. О гибели двух человек было объявлено после катастрофы.

Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными. Причина падения самолёта не установлена.

В Чехии самолёт спикировал к земле и разбился сразу после взлёта
В Чехии самолёт спикировал к земле и разбился сразу после взлёта

Ранее два сверхлёгких самолёта столкнулись в воздухе неподалёку от австрийского Лангенлойса, после чего загорелись и рухнули на землю. Оба пилота — 36 и 70 лет — погибли.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar