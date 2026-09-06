Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в Калифорнии

Крушение небольшого самолёта произошло в районе города Фресно в американском штате Калифорния. В результате авиакатастрофы погибли два человека, ещё двое получили травмы. Об этом 5 сентября сообщил телеканал KMPH Fox 26.

По информации телеканала, пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в медицинский центр Community Regional. О гибели двух человек было объявлено после катастрофы.

Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными. Причина падения самолёта не установлена.

Ранее два сверхлёгких самолёта столкнулись в воздухе неподалёку от австрийского Лангенлойса, после чего загорелись и рухнули на землю. Оба пилота — 36 и 70 лет — погибли.