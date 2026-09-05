Двухместный истребитель F-4 Phantom ВВС Греции разбился во время авиашоу Athens Flying Week на авиабазе Танагра неподалёку от Афин. Крушение подтвердил Reuters представитель греческих ВВС.

F-4 Phantom вспыхнул в воздухе и рухнул рядом со зрителями на авиашоу в Греции. Видео © X / Tabz

Самолёт выполнял демонстрационный полёт в рамках авиашоу, которое проходит 5 и 6 сентября. По данным ERT, в воздухе на борту возникло возгорание, после чего F-4 рухнул на землю в нескольких сотнях метров от зрительской зоны.

К месту падения направили пожарный вертолёт и наземные экстренные службы. Начата поисково-спасательная операция.

На борту находились два члена экипажа. Их судьба на данный момент официально не подтверждена. Данных о пострадавших среди зрителей также пока нет.

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас после происшествия срочно направился в Афины. Причины крушения предстоит установить военным специалистам.

Athens Flying Week в этом году проходит на авиабазе Танагра в 14-й раз. В программе заявлены самолёты ВВС Греции и зарубежных участников, включая F-16, Rafale, Eurofighter Typhoon и F-4 Phantom.

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе легкомоторный самолёт разбился во время авиашоу в Великобритании. Пилот тогда выжил, но получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Инцидент произошёл на аэродроме Stow Maries в графстве Эссекс.