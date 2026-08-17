Легкомоторный самолёт рухнул во время авиашоу в Великобритании
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В ходе авиационного шоу, проходившего на аэродроме Stow Maries Aerodrome в английском графстве Эссекс, разбился легкомоторный самолёт. Информацию об этом 16 августа опубликовало издание The Sun, ссылаясь на официальных представителей аэродрома.
Пилот выжил, но получил тяжёлые ранения и был срочно доставлен в больницу.
Ранее в провинции Сан-Хуан на западе Аргентины потерпел крушение вертолёт Bell 412EP, который должен был участвовать в работах по контролю над лесным пожаром в соседней Ла-Риохе. На борту находились семь человек, все они погибли.
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