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17 августа, 01:14

Легкомоторный самолёт рухнул во время авиашоу в Великобритании

Обложка © Wikipedia / Planespotter1

Обложка © Wikipedia / Planespotter1

В ходе авиационного шоу, проходившего на аэродроме Stow Maries Aerodrome в английском графстве Эссекс, разбился легкомоторный самолёт. Информацию об этом 16 августа опубликовало издание The Sun, ссылаясь на официальных представителей аэродрома.

Пилот выжил, но получил тяжёлые ранения и был срочно доставлен в больницу.

Самолёт упал на жилой дом в Германии, найдено тело одного погибшего
Самолёт упал на жилой дом в Германии, найдено тело одного погибшего

Ранее в провинции Сан-Хуан на западе Аргентины потерпел крушение вертолёт Bell 412EP, который должен был участвовать в работах по контролю над лесным пожаром в соседней Ла-Риохе. На борту находились семь человек, все они погибли.

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Алена Пенчугина
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