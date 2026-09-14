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Опубликовано 14 сентября, 13:32

Самолёт Cessna рухнул в поле в Германии, погибли все находившиеся на борту

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Sveda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Sveda

Три человека погибли при крушении небольшого самолёта на западе Германии. Воздушное судно упало в поле в районе Хайнсберг в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

По данным агентства DPA, авария произошла утром. Легкомоторный самолёт Cessna разбился около 11:20 по местному времени. На борту находились три человека — все они погибли. Представитель полиции подтвердил, что выживших после падения воздушного судна нет.

Причины крушения пока неизвестны. Также не раскрывается информация о членах экипажа и том, выполнял ли самолёт частный или иной рейс. Экстренные службы работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить обстоятельства аварии и причины падения самолёта.

Опубликовано видео горящего самолёта, на борту которого был певец Вакуэрте
Опубликовано видео горящего самолёта, на борту которого был певец Вакуэрте

Ранее Life.ru писал, что самолёт с членом Палаты представителей Томом Тиффани потерял тягу при заходе на посадку в штате Висконсин. Пилоту удалось посадить воздушное судно на воду озера Уосо, после чего находившиеся на борту люди самостоятельно выбрались и дождались спасателей. Никто из них серьёзно не пострадал.

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Полина Никифорова
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