Самолёт с американским конгрессменом рухнул в озеро и начал тонуть

Самолёт с членом Палаты представителей США Томом Тиффани совершил экстренную посадку на озеро в штате Висконсин. Воздушное судно потеряло тягу при заходе на посадку. По словам политика, который баллотируется на пост губернатора штата, пилот смог посадить самолёт на воду озера Уосо.

«Самолёт, на котором я летел, потерял тягу на подлёте к аэропорту Уосо. Пилот совершил экстренную посадку на воду озера Уосо», — написал Тиффани в соцсети X.

После посадки воздушное судно начало погружаться под воду. Пассажиры покинули салон и самостоятельно добрались до мелководья, где дождались помощи спасателей. После происшествия конгрессмена и пилота доставили в больницу. Оба получили незначительные травмы.

Пассажиры российских авиарейсов ранее также сталкивались с нештатными ситуациями во время перелётов. Самолёт, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. После приземления туристы несколько часов оставались на борту и ожидали продолжения поездки.