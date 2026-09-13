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Регион
Опубликовано 13 сентября, 19:11

Самолёт с американским конгрессменом рухнул в озеро и начал тонуть

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Самолёт с членом Палаты представителей США Томом Тиффани совершил экстренную посадку на озеро в штате Висконсин. Воздушное судно потеряло тягу при заходе на посадку. По словам политика, который баллотируется на пост губернатора штата, пилот смог посадить самолёт на воду озера Уосо.

«Самолёт, на котором я летел, потерял тягу на подлёте к аэропорту Уосо. Пилот совершил экстренную посадку на воду озера Уосо», — написал Тиффани в соцсети X.

После посадки воздушное судно начало погружаться под воду. Пассажиры покинули салон и самостоятельно добрались до мелководья, где дождались помощи спасателей. После происшествия конгрессмена и пилота доставили в больницу. Оба получили незначительные травмы.

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Пассажиры российских авиарейсов ранее также сталкивались с нештатными ситуациями во время перелётов. Самолёт, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. После приземления туристы несколько часов оставались на борту и ожидали продолжения поездки.

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Полина Никифорова
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