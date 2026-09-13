Самолёт Москва — Анталья экстренно приземлился в Минводах из-за неисправности

Самолёт, следовавший из Москвы в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Пассажиры рассказали о долгом ожидании на борту после приземления. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Рейс DP-859 вылетел из столицы около 9:30. Примерно в 14:00 воздушное судно приземлилось в Минводах из-за проблем с техническим обеспечением. По словам туристов, после посадки их около часа не выпускали из самолёта. Представители аэропорта объяснили это тем, что терминал оказался переполнен.

«За всё это время нам не дали ни воды, ни тем более еды, при том что только полёт был 5 часов, а в самолёте мы уже находимся 6 часов», — рассказали пассажиры.

Как сообщили туристы, продолжить путь они смогут только ближе к вечеру. Для них пообещали направить резервный борт из Москвы, который доставит людей в Анталью.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по маршруту Стамбул — Тунис, попал в сильный шторм и не смог приземлиться в пункте назначения. На борту находились российские граждане.