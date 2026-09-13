Рейс с россиянами попал в страшный шторм и чудом избежал трагедии над Тунисом

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по маршруту Стамбул — Тунис, попал в сильный шторм и не смог приземлиться в пункте назначения. На борту находились российские граждане, пишет SHOT.

Самолёт Turkish Airlines с россиянами дважды не смог сесть в Тунисе из-за шторма. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ira_nikitina_krd / mmaiskaya

Во время снижения лайнер Airbus A321 накрыла непогода: видимость за бортом упала до нуля, а воздушное судно начало сильно трясти. По словам очевидцев, турбулентность была настолько интенсивной, что возникло ощущение падения, из-за чего среди пассажиров началась паника.

Экипаж предпринял две безуспешные попытки посадить самолёт в аэропорту Туниса. Во время третьей попытки пилоты приняли решение прекратить снижение и уйти на запасной аэродром в городе Энфида. В результате лайнер благополучно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее Life.ru рассказывал, что 79-летний турист из Великобритании умер на борту круизного лайнера во время путешествия по греческим островам. Мужчина потерял сознание на палубе, экипаж оказал ему первую помощь, после чего корабль изменил маршрут и направился к Криту. После прибытия в порт Ханьи туриста доставили в частную клинику, где врачи констатировали смерть.