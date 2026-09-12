Пассажира рейса Новосибирск — Магадан сняли с самолёта за дебош
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Пассажира самолёта, готовившегося к вылету из Новосибирска в Магадан, доставили в полицию из-за его поведения на борту. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Хулигана сняли с рейса Новосибирск — Магадан. Видео © VK / Управление на транспорте МВД России по СФО
По данным ведомства, 50-летний гражданин одной из стран Центральной Азии приставал к окружающим и нецензурно выражался. Требования членов экипажа прекратить нарушение порядка мужчина игнорировал.
К самолёту в аэропорту Толмачёво вызвали наряд транспортной полиции. Правонарушителя вывели из салона и доставили в дежурную часть линейного отдела.
На пассажира составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сведений о назначенном ему наказании пока нет. В транспортной полиции напомнили, что перевозчик вправе отказать нарушителю в полёте. Кроме того, с него могут взыскать причинённые авиакомпании убытки.
Ранее пьяный пассажир напал на бортпроводников рейса Дубай — Петербург. После посадки в Пулково мужчину передали полиции и возбудили против него уголовное дело.
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