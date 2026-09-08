От Дубая до уголовного дела: Пьяный пассажир избил бортпроводников на рейсе в Петербург

Пьяный пассажир рейса Дубай — Санкт-Петербург набросился на бортпроводников после замечаний экипажа. Теперь 27-летнему петербуржцу может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом пишет пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Пьяный пассажир напал на экипаж самолёта Дубай — Петербург. Видео © VK/ УТ МВД России по СЗФО

По данным УТ МВД России по СЗФО, мужчина вёл себя агрессивно и не реагировал на неоднократные требования прекратить нарушать порядок. Словесный конфликт с членами экипажа в итоге перерос в нападение.

Пассажир нанёс бортпроводникам удары по лицу и в область живота. После приземления самолёта в Пулково на стоянку воздушных судов прибыли сотрудники транспортной полиции.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту. Следователь возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершённом на транспорте.

На время расследования петербуржец останется под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по вменяемой ему части статьи составляет семь лет колонии.

Всего неделю назад другой авиадебошир сорвал полёт в Северную столицу: самолёт из Антальи в Петербург пришлось посадить в Минске. Нарушителя передали правоохранителям, после чего рейс продолжил путь.