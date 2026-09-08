От Дубая до уголовного дела: Пьяный пассажир избил бортпроводников на рейсе в Петербург
Пьяный пассажир напал на экипаж самолёта Дубай — Петербург
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Пьяный пассажир рейса Дубай — Санкт-Петербург набросился на бортпроводников после замечаний экипажа. Теперь 27-летнему петербуржцу может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом пишет пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Пьяный пассажир напал на экипаж самолёта Дубай — Петербург. Видео © VK/ УТ МВД России по СЗФО
По данным УТ МВД России по СЗФО, мужчина вёл себя агрессивно и не реагировал на неоднократные требования прекратить нарушать порядок. Словесный конфликт с членами экипажа в итоге перерос в нападение.
Пассажир нанёс бортпроводникам удары по лицу и в область живота. После приземления самолёта в Пулково на стоянку воздушных судов прибыли сотрудники транспортной полиции.
Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту. Следователь возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершённом на транспорте.
На время расследования петербуржец останется под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по вменяемой ему части статьи составляет семь лет колонии.
Всего неделю назад другой авиадебошир сорвал полёт в Северную столицу: самолёт из Антальи в Петербург пришлось посадить в Минске. Нарушителя передали правоохранителям, после чего рейс продолжил путь.
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