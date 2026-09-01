Из отпуска — прямиком в полицию: Летевший в Петербург самолёт посадили в Минске из-за дебошира на борту

Рейс Turkish Airlines из Антальи в Санкт-Петербург вечером 31 августа пришлось посадить в Минске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. После передачи нарушителя правоохранителям лайнер продолжил маршрут. Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Вместо прямого продолжения маршрута экипаж посадил самолёт в Национальном аэропорту Минска. Причиной решения стало поведение пассажира, которого белорусские власти назвали дебоширом. После приземления нарушителя передали правоохранительным органам. Лишь затем воздушное судно смогло вновь отправиться в Петербург.

Остановка в белорусской столице заняла около 40 минут. При этом каких-либо технических неисправностей у самолёта не обнаружили. По данным сервисов отслеживания полётов, рейс выполнялся на Airbus A321. В итоге лайнер продолжил путь и добрался до Санкт-Петербурга.