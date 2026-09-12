Самолёт-разведчик ARTEMIS II вновь заметили над Чёрным морем у Кубани

Американский разведывательный самолёт ARTEMIS II вновь заметили над Чёрным морем в направлении Краснодарского края. Полёт проходил над нейтральными водами.

В момент наблюдения борт находился на высоте около 8,8 километра. Его скорость составляла примерно 625 км/ч, курс — 111°.

ARTEMIS II создан на базе Bombardier Challenger 650. Это пилотируемая разведывательная платформа армии США, предназначенная для радиоэлектронной разведки, перехвата сигналов и работы по целям на большой дальности. Пентагон относит её к экспериментальным системам воздушной разведки, которые используются в зоне ответственности Европейского командования США.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт-разведчик НАТО ARTEMIS II впервые с начала сентября вновь появился над Чёрным морем. Тогда борт курсировал над южной частью акватории и не заходил в воздушное пространство прибрежных государств, кроме Румынии. В августе этот же самолёт проводил над Чёрным морем многочасовые разведывательные миссии, одна из которых продолжалась около восьми с половиной часов.