Самолёт с певцом Реем Вакуэрте загорелся после жёсткой посадки в Бразилии
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Бизнес-джет с бразильским певцом Реем Вакуэрте на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся при посадке в городе Парельяс. В самолёте находились восемь человек, пишет CNN Brasil.
Самолёт с певцом Реем Вакуэрте загорелся после жёсткой посадки в Бразилии. Видео © X / ArabiaPost
Cessna 550B Citation Bravo с регистрационным номером PP-WMO не смог остановиться во время приземления. После выкатывания начался пожар. На борту находились два пилота и шесть пассажиров, включая Вакуэрте и членов его команды. Все они успели покинуть самолёт до распространения огня, серьёзно никто не пострадал.
Согласно предварительной информации, воздушное судно приземлилось примерно в середине полосы и не смогло прекратить движение из-за технических неисправностей. Воспламенение произошло в обоих двигателях самолёта.
Ранее самолёт Cessna 172 рухнул в селе Шемордан в Татарстане. Пилот и пассажир погибли. Воздушное судно упало в огород на Коммунальной улице. На земле никто не пострадал. Разрушений в результате падения самолёта также нет. Позднее в Центральном МСУТ СК России заявили, что причиной инцидента могла послужить ошибка пилотирования или техническая неисправность.
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