Военный самолёт с базы «Украинка» упал в Приамурье, шесть членов экипажа погибли

В селе Краснояново Амурской области потерпел крушение военный самолёт. Всего на борту находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, одного человека госпитализировали с травмами, пишет Baza.

По данным канала, самолёт принадлежит авиагруппе «Украинка». Официальных комментариев от Минобороны и местных властей пока не было. Пожарные службы занимаются тушением огня.

А несколько дней назад военный самолёт потерпел крушение на западе Германии. Инцидент произошёл в районе американской авиабазы в регионе Эйфель.