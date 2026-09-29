Военный самолёт с базы «Украинка» упал в Приамурье, шесть членов экипажа погибли
Baza: Военный самолёт потерпел крушение в Приамурье
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В селе Краснояново Амурской области потерпел крушение военный самолёт. Всего на борту находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, одного человека госпитализировали с травмами, пишет Baza.
По данным канала, самолёт принадлежит авиагруппе «Украинка». Официальных комментариев от Минобороны и местных властей пока не было. Пожарные службы занимаются тушением огня.
А несколько дней назад военный самолёт потерпел крушение на западе Германии. Инцидент произошёл в районе американской авиабазы в регионе Эйфель.
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