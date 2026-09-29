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Опубликовано 29 сентября, 13:12

Шесть погибших, один выживший: Минобороны подтвердило крушение Ту-95 в Приамурье

Минобороны подтвердило крушение Ту-95 в Амурской области

Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон

Обложка © Wikipedia / Алан Уилсон

Самолёт Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области во время учебно-тренировочного полёта. Крушение подтвердили в Минобороны России.

Борт упал в безлюдной местности и выполнял полет без боекомплекта. Шесть членов экипажа погибли, ещё один получил травмы и был госпитализирован.

На место вылетела комиссия ВКС России.

Появилось видео последних секунд полёта разбившегося в Амурской области самолёта
Появилось видео последних секунд полёта разбившегося в Амурской области самолёта

Напомним, 29 сентября стало известно, что военный самолёт потерпел крушение в селе Красноярово Амурской области. Предварительно, на борту находились семь человек. Самолёт может относиться к авиагруппе «Украинка».

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Александра Вишнякова
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