После попытки пилота-украинца разбить самолёт Flydubai завели дело о теракте
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Следователи Израиля завели дело по статье о теракте после конфликта в кабине пилотов в самолёте Fly Dubai. Об этом пишет в соцсети X пишет израильский журналист Армии Сигаль. По его словам, второй пилот-украинец пытался захватить управление лайнером и ударил ножом командира судна, чтобы разбить борт.
«Нескольким членам экипажа и пассажирам удалось прорваться через дверь кабины и усмирить нападавшего. По словам одного высокопоставленного чиновника, второй пилот в настоящее время подвергается допросу, и всё больше указывает на то, что он намеревался захватить управление самолётом и разбить его вместе с пассажирами на борту», — сказал Сегал.
Он не исключил, что нападавший мог быть арабом, а не украинцем, как пишут СМИ. Сегал также пояснил, что быстрая реакция пассажиров и других членов экипажа помогла избежать трагедии. Посадить самолёт, по его утверждению, могла другая лётная команда, которая также была на борту.
Напомним, Boeing 737 авиакомпании Flydubai подал сигнал о возможном захвате во время перелёта из Дубая в Тель-Авив. Лайнер внештатно сел в Саудовской Аравии. По предварительным данным, причиной тревоги мог стать конфликт между членами экипажа. Якобы между российским и украинским пилотами произошла поножовщина. По другой версии — один из лётчиков пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а второй его останавливал. Сейчас следователи проводят допрос агрессора.
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