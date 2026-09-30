После попытки пилота-украинца разбить самолёт Flydubai завели дело о теракте

Следователи Израиля завели дело по статье о теракте после конфликта в кабине пилотов в самолёте Fly Dubai. Об этом пишет в соцсети X пишет израильский журналист Армии Сигаль. По его словам, второй пилот-украинец пытался захватить управление лайнером и ударил ножом командира судна, чтобы разбить борт.

«Нескольким членам экипажа и пассажирам удалось прорваться через дверь кабины и усмирить нападавшего. По словам одного высокопоставленного чиновника, второй пилот в настоящее время подвергается допросу, и всё больше указывает на то, что он намеревался захватить управление самолётом и разбить его вместе с пассажирами на борту», — сказал Сегал.

Он не исключил, что нападавший мог быть арабом, а не украинцем, как пишут СМИ. Сегал также пояснил, что быстрая реакция пассажиров и других членов экипажа помогла избежать трагедии. Посадить самолёт, по его утверждению, могла другая лётная команда, которая также была на борту.