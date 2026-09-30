«Думали, не выберемся»: Пассажиры Flydubai рассказали о воплях и крови в кабине пилотов
Пассажиры Flydubai испугались крушения самолёта из-за поножовщины между пилотами
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Самолёт Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, экстренно приземлился в саудовском Табуке после инцидента между пилотами. Пассажиры в какой-то момент думали, что всем им конец из-за поножовщины между пилотами, сообщает Channel 12.
Пассажиры утверждают, что конфликт в кабине могла быть поножовщина. Сам факт ссоры членов экипажа подтверждают международные СМИ. Очевидцы рассказывали, что из кабины пилотов были слышны вопли и виднелись следы крови.
«Были моменты, когда мы думали, что не выберемся отсюда живыми», — вспоминали находившиеся на борту люди.
Во время полёта лайнер передал аварийные сигналы, после чего изменил маршрут и направился в Саудовскую Аравию. Изначально возникли подозрения об угоне, однако позднее эту версию отвергли. Самолёт благополучно сел в Табуке, пассажиры не пострадали.
Напомним, что сегодня поступил сигнал о возможном захвате борта Flydubai. Позже выяснилось, что за штурвалами там сидели два пилота — российский и украинский. Они между собой что-то не поделили, и решили с помощью драки выяснить, кто из них всё-таки прав.
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