«‎Чей Иерусалим?» Самолёт с израильтянами «‎захватила» драка русского пилота с украинским

Сигнал о возможном захвате борта Flydubai мог появиться после конфликта между членами экипажа. По данным израильского 12-го канала, в кабине самолёта произошла драка между пилотами — один из них якобы является гражданином России, другой Украины.

Ранее Boeing 737, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, передал код 7700, который используется при чрезвычайных ситуациях, а затем код 7500 — сигнал, связанный с угрозой захвата воздушного судна. После этого самолёт изменил маршрут и был направлен на посадку в Саудовскую Аравию.

Борт приземлился в районе Табука. По предварительным данным, находившиеся на борту пассажиры и экипаж не пострадали. После появления тревожного сигнала Израиль поднял в воздух истребители, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели консультации по ситуации. Борт срочно посадили.