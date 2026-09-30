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Опубликовано 30 сентября, 10:25

«‎Чей Иерусалим?» Самолёт с израильтянами «‎захватила» драка русского пилота с украинским

Русский и украинский пилоты могли подраться в самолёте Flydubai перед тревогой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Сигнал о возможном захвате борта Flydubai мог появиться после конфликта между членами экипажа. По данным израильского 12-го канала, в кабине самолёта произошла драка между пилотами — один из них якобы является гражданином России, другой Украины.

Ранее Boeing 737, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, передал код 7700, который используется при чрезвычайных ситуациях, а затем код 7500 — сигнал, связанный с угрозой захвата воздушного судна. После этого самолёт изменил маршрут и был направлен на посадку в Саудовскую Аравию.

Код захвата и потеря связи: что на самом деле произошло на рейсе Flydubai в Тель-Авив
Код захвата и потеря связи: что на самом деле произошло на рейсе Flydubai в Тель-Авив

Борт приземлился в районе Табука. По предварительным данным, находившиеся на борту пассажиры и экипаж не пострадали. После появления тревожного сигнала Израиль поднял в воздух истребители, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели консультации по ситуации. Борт срочно посадили.

Больше новостей об авиапроисшествиях и нештатных ситуациях на борту — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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