Подавший сигнал о захвате самолёт Flydubai срочно посадили в Саудовской Аравии

Boeing 737 авиакомпании Flydubai, который ранее подал сигнал о возможном захвате во время перелёта в Израиль, приземлился в Саудовской Аравии. Самолёт направили на посадку в районе аэропорта Табук, свидетельствуют данные Flightradar24.

По предварительным данным местных СМИ, причиной тревожного сигнала мог стать конфликт между членами экипажа. Сообщается об инциденте «с применением насилия на борту», однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Перед посадкой самолёт резко снизился: высота полёта изменилась примерно с 15 тысяч футов до около 3,3 тысячи футов, после чего борт временно перестал отображаться в некоторых сервисах отслеживания рейсов.

Ранее Boeing 737, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, передал код 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию, а затем код 7500 — сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. После этого израильские власти начали консультации по ситуации с самолётом. По данным Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводил совещание по вопросу борта.