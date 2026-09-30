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Опубликовано 30 сентября, 09:59

Нетаньяху собрал совещание из-за сигнала о захвате самолёта с израильтянами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит срочные консультации по ситуации с пассажирским Boeing 737 авиакомпании Flydubai, который подал сигнал о возможном захвате. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Самолёт выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Ранее борт передал код 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию, а затем — сигнал 7500, который используется экипажами для сообщения о возможном захвате воздушного судна.

По данным источников Reuters, ожидается, что самолёт вскоре приземлится в Саудовской Аравии. Другие подробности о причинах подачи сигнала и ситуации на борту пока не приводятся.

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Ранее сообщалось, что на борту находятся около 180 человек, среди них — примерно 150 граждан Израиля. После получения тревожного сигнала в воздух были подняты истребители ВВС Израиля. При этом подтверждённых данных о захвате самолёта пока нет. Власти и авиакомпания официально не сообщили о наличии угрозы на борту.

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Андрей Бражников
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