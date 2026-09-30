Один список на всех: Авиакомпаниям хотят разрешить обмен данными о дебоширах

Минтранс концептуально поддержал законопроект, расширяющий возможности авиакомпаний ограничивать перевозку пассажиров за нарушения порядка и обмениваться сведениями о них. Об этом РБК сообщили в ведомстве. Пакет поправок внесли в Госдуму 28 сентября.

Инициатива предлагает дополнить основания для попадания в реестр мелким хулиганством. Сейчас часть конфликтов на борту, включая агрессивное поведение, нецензурную брань или попытки устроить драку, может квалифицироваться по статье 20.1 КоАП, которая сама по себе не позволяет перевозчику внести человека в такой список.

Для первого случая ограничение предлагается устанавливать на год, а при повторном нарушении — на три.

«Расширение оснований для включения в реестр позволит обеспечить соразмерную реакцию на деструктивное поведение», — заявили в Минтрансе.

Ещё одно изменение касается обмена информацией между перевозчиками. Предполагается, что сведения о нарушителе смогут передаваться другим авиакомпаниям, чтобы пассажир не обходил запрет покупкой билета у конкурента. Правительство в целом поддержало проект, предложив доработать механизм обмена.

При этом полный запрет на перелёты не предусматривается. Даже включённого в реестр человека должны будут перевезти, если иной способ вернуться в Россию отсутствует, он направляется на лечение или похороны близкого, сопровождает человека с ограничениями здоровья либо летит по безальтернативному внутреннему маршруту.

Ранее Life.ru рассказывал о вынужденной посадке рейса Хабаровск — Новосибирск в Братске из-за агрессивного пассажира. На борту находились 198 человек, нарушителя передали транспортной полиции, после чего самолёт смог продолжить путь.