Лётчик-самоубийца?! Пилот «захваченного» рейса Flydubai пытался разбить самолёт

Командиром самолёта Flydubai, на борту которого произошёл конфликт между пилотами, был россиянин, а вторым пилотом — украинец. Об этом сообщает израильский Channel 12.

Самолёт летел из Дубая в Тель-Авив, но после сигнала тревоги приземлился в саудовском Табуке. По данным Associated Press, пассажиры в безопасности, обстоятельства конфликта в кабине выясняются.

СМИ приводят две версии произошедшего. По одной, один из пилотов попытался ударить другого ножом, а вмешавшиеся израильские пассажиры обезвредили нападавшего. По другой — один пилот пытался покончить с собой, а второй его останавливал. Эти сведения пока остаются версиями.

«Были моменты, когда мы думали, что не выберемся отсюда живыми», — рассказала одна из пассажирок.

Израильская полиция уже создала специальный оперативный штаб. Кто именно начал конфликт и что стало его причиной, пока не установлено.