Лётчик-самоубийца?! Пилот «захваченного» рейса Flydubai пытался разбить самолёт
СМИ: Пилот «захваченного» рейса Flydubai хотел покончить с собой и разбить борт
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Командиром самолёта Flydubai, на борту которого произошёл конфликт между пилотами, был россиянин, а вторым пилотом — украинец. Об этом сообщает израильский Channel 12.
Самолёт летел из Дубая в Тель-Авив, но после сигнала тревоги приземлился в саудовском Табуке. По данным Associated Press, пассажиры в безопасности, обстоятельства конфликта в кабине выясняются.
СМИ приводят две версии произошедшего. По одной, один из пилотов попытался ударить другого ножом, а вмешавшиеся израильские пассажиры обезвредили нападавшего. По другой — один пилот пытался покончить с собой, а второй его останавливал. Эти сведения пока остаются версиями.
«Были моменты, когда мы думали, что не выберемся отсюда живыми», — рассказала одна из пассажирок.
Израильская полиция уже создала специальный оперативный штаб. Кто именно начал конфликт и что стало его причиной, пока не установлено.
Напомним, Boeing 737, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, передал на землю сигнал, связанный с угрозой захвата воздушного судна. После этого самолёт изменил маршрут и был направлен на посадку в Саудовскую Аравию. Предварительно, сигнал о возможном захвате борта Flydubai мог появиться после конфликта между членами экипажа. По данным израильского 12-го канала, в кабине самолёта произошла поножовщина между украинским и российским пилотами
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