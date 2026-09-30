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Опубликовано 30 сентября, 11:01

Flydubai отправит резервный самолёт за пассажирами «захваченного‎» рейса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Эмиратская авиакомпания Flydubai готовит отправку резервного самолёта в Саудовскую Аравию, чтобы забрать пассажиров рейса Дубай — Тель-Авив после экстренной посадки. Об этом сообщает портал Ynet.

Запасной борт должен прибыть в королевство из ОАЭ и доставить находившихся на борту пассажиров в Израиль. Первый самолёт был вынужден изменить маршрут и приземлиться в аэропорту Табук после нештатной ситуации.

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Ранее Boeing 737 Flydubai передал код 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию, а затем сигнал 7500, который используется при сообщении о возможном захвате воздушного судна. После этого самолёт изменил направление полёта и временно перестал отображаться в некоторых сервисах отслеживания. По данным 12-го канала израильского телевидения, причиной инцидента могла стать драка между пилотами. Телеканал утверждает, что в конфликте могли участвовать лётчики из России и с Украины.

Больше новостей об авиапроисшествиях и работе спасателей — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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