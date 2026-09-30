Вывели из пике: Самолёт Flydubai посадили летевшие в командировку пассажиры-пилоты

Самолёт Flydubai, совершивший экстренную посадку в Саудовской Аравии, помогли благополучно приземлить два пилота, которые летели в командировку в качестве пассажиров. Об этом рассказали местному Channel 14 находившиеся на борту люди.

По словам очевидцев, после происшествия в кабине управление лайнером взяли на себя их коллеги. Именно они, предположительно, довели воздушное судно до аэропорта в саудовском Табуке. Согласно их версии, один из пилотов направил самолёт в пике, чтобы разбить.

Пассажиры также сообщили, что один из членов основного экипажа получил ножевое ранение. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Обстоятельства нападения и роль находившихся на борту дополнительных пилотов официально пока не уточнялись.