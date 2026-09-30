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Опубликовано 30 сентября, 11:33

Вывели из пике: Самолёт Flydubai посадили летевшие в командировку пассажиры-пилоты

Самолёт Flydubai в Саудовской Аравии посадили летевшие в командировку пилоты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт Flydubai, совершивший экстренную посадку в Саудовской Аравии, помогли благополучно приземлить два пилота, которые летели в командировку в качестве пассажиров. Об этом рассказали местному Channel 14 находившиеся на борту люди.

По словам очевидцев, после происшествия в кабине управление лайнером взяли на себя их коллеги. Именно они, предположительно, довели воздушное судно до аэропорта в саудовском Табуке. Согласно их версии, один из пилотов направил самолёт в пике, чтобы разбить.

Пассажиры также сообщили, что один из членов основного экипажа получил ножевое ранение. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Обстоятельства нападения и роль находившихся на борту дополнительных пилотов официально пока не уточнялись.

«Думали, не выберемся»: Пассажиры Flydubai рассказали о воплях и крови в кабине пилотов
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Ранее пассажирский Boeing 737, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал об угрозе угона. Экипаж изменил курс и совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии. Предположительно, поводом для тревоги стала ссора в кабине пилотов. По информации израильского 12-го канала, конфликт между российским и украинским лётчиками якобы перерос в потасовку с использованием ножа. Позже сообщалось, что один из пилотов пытался разбить самолёт.

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Владимир Озеров
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