Вывели из пике: Самолёт Flydubai посадили летевшие в командировку пассажиры-пилоты
Самолёт Flydubai в Саудовской Аравии посадили летевшие в командировку пилоты
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самолёт Flydubai, совершивший экстренную посадку в Саудовской Аравии, помогли благополучно приземлить два пилота, которые летели в командировку в качестве пассажиров. Об этом рассказали местному Channel 14 находившиеся на борту люди.
По словам очевидцев, после происшествия в кабине управление лайнером взяли на себя их коллеги. Именно они, предположительно, довели воздушное судно до аэропорта в саудовском Табуке. Согласно их версии, один из пилотов направил самолёт в пике, чтобы разбить.
Пассажиры также сообщили, что один из членов основного экипажа получил ножевое ранение. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Обстоятельства нападения и роль находившихся на борту дополнительных пилотов официально пока не уточнялись.
Ранее пассажирский Boeing 737, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал об угрозе угона. Экипаж изменил курс и совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии. Предположительно, поводом для тревоги стала ссора в кабине пилотов. По информации израильского 12-го канала, конфликт между российским и украинским лётчиками якобы перерос в потасовку с использованием ножа. Позже сообщалось, что один из пилотов пытался разбить самолёт.
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