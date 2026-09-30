Walla: Пилот «‎захваченного» самолёта Flydubai погиб после нападения коллеги

Один из пилотов авиакомпании Flydubai, чей самолёт экстренно приземлился в Саудовской Аравии после конфликта в кабине, предположительно, скончался от ножевых ранений. Об этом сообщает израильский портал Walla со ссылкой на собственные данные.

Во время полёта командир экипажа получил ножевые ранения в результате нападения второго пилота. При этом официального подтверждения гибели лётчика пока не поступало.