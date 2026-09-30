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Опубликовано 30 сентября, 12:38

Walla: Пилот «‎захваченного» самолёта Flydubai погиб после нападения коллеги

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Один из пилотов авиакомпании Flydubai, чей самолёт экстренно приземлился в Саудовской Аравии после конфликта в кабине, предположительно, скончался от ножевых ранений. Об этом сообщает израильский портал Walla со ссылкой на собственные данные.

Во время полёта командир экипажа получил ножевые ранения в результате нападения второго пилота. При этом официального подтверждения гибели лётчика пока не поступало.

Вывели из пике: Самолёт Flydubai посадили летевшие в командировку пассажиры-пилоты
Вывели из пике: Самолёт Flydubai посадили летевшие в командировку пассажиры-пилоты

Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, внештатно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а командир его останавливал. СМИ писали, что командир имел российское гражданство, а напавший украинское. Но есть и другая версия. Следователи в Израиле завели дело о теракте. Сообщается, что военные самолёты вылетят в Саудовскую Аравию, чтобы забрать своих граждан с этого рейса.

Больше новостей об авиапроисшествиях и нештатных ситуациях на борту — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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