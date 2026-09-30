Израиль направит военные самолёты за пассажирами Flydubai в Саудовскую Аравию
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Израиль направит военные самолёты в Саудовскую Аравию, чтобы забрать своих граждан с рейса Flydubai, совершившего экстренную посадку. Об этом сообщает портал Ynet.
Распоряжение об отправке бортов дали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. Пассажиров планируют вернуть в Израиль из саудовского Табука, где приземлился лайнер, следовавший из Дубая в Тель-Авив.
У Израиля и Саудовской Аравии нет дипломатических отношений. По сообщению Flydubai, все пассажиры благополучно пережили посадку и находятся в безопасности. Ранее израильские СМИ сообщали о другом варианте возвращения пассажиров: авиакомпания обещала направить в Табук резервный самолёт. Всего на прерванном рейсе находились около 180 пассажиров.
Напомним, Boeing 737 авиакомпании Flydubai летел из Дубая в Тель-Авив и внештатно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий — второй пилот пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а командир его останавливал. Предварительно, последний имел российское гражданство. Следователи в Израиле завели дело о теракте.
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