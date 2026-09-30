Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:24

Израиль направит военные самолёты за пассажирами Flydubai в Саудовскую Аравию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Израиль направит военные самолёты в Саудовскую Аравию, чтобы забрать своих граждан с рейса Flydubai, совершившего экстренную посадку. Об этом сообщает портал Ynet.

Распоряжение об отправке бортов дали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. Пассажиров планируют вернуть в Израиль из саудовского Табука, где приземлился лайнер, следовавший из Дубая в Тель-Авив.

У Израиля и Саудовской Аравии нет дипломатических отношений. По сообщению Flydubai, все пассажиры благополучно пережили посадку и находятся в безопасности. Ранее израильские СМИ сообщали о другом варианте возвращения пассажиров: авиакомпания обещала направить в Табук резервный самолёт. Всего на прерванном рейсе находились около 180 пассажиров.

Вывели из пике: Самолёт Flydubai посадили летевшие в командировку пассажиры-пилоты
Вывели из пике: Самолёт Flydubai посадили летевшие в командировку пассажиры-пилоты

Напомним, Boeing 737 авиакомпании Flydubai летел из Дубая в Тель-Авив и внештатно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий — второй пилот пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а командир его останавливал. Предварительно, последний имел российское гражданство. Следователи в Израиле завели дело о теракте.

Больше новостей об авиапроисшествиях и нештатных ситуациях на борту — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Израиль
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar