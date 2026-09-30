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Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:05

Пилот-украинец Flydubai ранил ножом русского командира и пытался разбить самолёт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Украинский второй пилот Flydubai, предположительно, первым напал с ножом на российского командира воздушного судна, после чего попытался захватить управление и направить самолёт к земле. Об этом пишет журналист N12 News Амит Сигаль.

Траектория движения самолёта в момент драки. Видео © Flightradar24

«Предположительно, второй пилот неоднократно ударил ножом капитана. После начала нападения нескольким членам экипажа и пассажирам удалось прорваться в кабину пилотов и обезвредить нападавшего», — пишет журналист.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, второй пилот сейчас на допросе. Но главная версия — он намеревался взять управление самолётом и разбить его вместе с находившимися на борту пассажирами. Во время полёта борт резко потерял высоту, однако впоследствии благополучно приземлился в Саудовской Аравии.

На фоне происшествия, как сообщается, в главном аэропорту Израиля усилили контроль за прибывающими самолётами Flydubai. Их направляют на отдельную стоянку, где проводят дополнительные проверки безопасности.

Появилось первое видео из самолёта Flydubai с «дракой» пилотов и плачем людей
Появилось первое видео из самолёта Flydubai с «дракой» пилотов и плачем людей

Ранее Life.ru рассказывал о свидетельствах пассажиров злополучного рейса, которые слышали крики и заметили кровь возле кабины экипажа. Воздушное судно передало сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код, указывающий на возможный захват. После изменения маршрута Boeing совершил незапланированную посадку в саудовском Табуке. Известно, что один из пилотов хотел покончить с собой и разбить самолёт.

Больше новостей об авиапроисшествиях и нештатных ситуациях на борту — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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