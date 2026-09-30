Пилот-украинец Flydubai ранил ножом русского командира и пытался разбить самолёт

Украинский второй пилот Flydubai, предположительно, первым напал с ножом на российского командира воздушного судна, после чего попытался захватить управление и направить самолёт к земле. Об этом пишет журналист N12 News Амит Сигаль.

Траектория движения самолёта в момент драки. Видео © Flightradar24

«Предположительно, второй пилот неоднократно ударил ножом капитана. После начала нападения нескольким членам экипажа и пассажирам удалось прорваться в кабину пилотов и обезвредить нападавшего», — пишет журналист.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, второй пилот сейчас на допросе. Но главная версия — он намеревался взять управление самолётом и разбить его вместе с находившимися на борту пассажирами. Во время полёта борт резко потерял высоту, однако впоследствии благополучно приземлился в Саудовской Аравии.

На фоне происшествия, как сообщается, в главном аэропорту Израиля усилили контроль за прибывающими самолётами Flydubai. Их направляют на отдельную стоянку, где проводят дополнительные проверки безопасности.