Появилось первое видео из самолёта Flydubai с «дракой» пилотов и плачем людей

В Сети появилось первое видео из самолёта Тель-Авив — Дубай, где, по предварительной информации, подрались два пилота. Очевидец снимал посадку из окна лайнера — за кадром слышны дикие крики пассажиров.

Момент драки в самолёте. Видео © Telegram / Mash

Известно, что самолёт удалось успешно посадить в Саудовской Аравии. На земле пилотов передали местным властям для дальнейшего следствия.