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Опубликовано 30 сентября, 11:44

Появилось первое видео из самолёта Flydubai с «дракой» пилотов и плачем людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В Сети появилось первое видео из самолёта Тель-Авив — Дубай, где, по предварительной информации, подрались два пилота. Очевидец снимал посадку из окна лайнера — за кадром слышны дикие крики пассажиров.

Момент драки в самолёте. Видео © Telegram / Mash

Известно, что самолёт удалось успешно посадить в Саудовской Аравии. На земле пилотов передали местным властям для дальнейшего следствия.

Весь в крови: Появилось первое фото из «‎захваченного» самолёта Flydubai
Весь в крови: Появилось первое фото из «‎захваченного» самолёта Flydubai

Напомним, Boeing 737 авиакомпании Flydubai подал сигнал о возможном захвате во время перелёта из Дубая в Тель-Авив. После этого лайнер отклонился от первоначального маршрута и приземлился в Саудовской Аравии. По предварительным данным, причиной тревоги мог стать конфликт между членами экипажа. Якобы между российским и украинским пилотами произошла поножовщина. Причина драки пока неизвестна. По одной из версий — один из лётчиков пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а второй его останавливал.

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Татьяна Миссуми
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