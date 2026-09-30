Появилось первое видео из самолёта Flydubai с «дракой» пилотов и плачем людей
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В Сети появилось первое видео из самолёта Тель-Авив — Дубай, где, по предварительной информации, подрались два пилота. Очевидец снимал посадку из окна лайнера — за кадром слышны дикие крики пассажиров.
Момент драки в самолёте. Видео © Telegram / Mash
Известно, что самолёт удалось успешно посадить в Саудовской Аравии. На земле пилотов передали местным властям для дальнейшего следствия.
Напомним, Boeing 737 авиакомпании Flydubai подал сигнал о возможном захвате во время перелёта из Дубая в Тель-Авив. После этого лайнер отклонился от первоначального маршрута и приземлился в Саудовской Аравии. По предварительным данным, причиной тревоги мог стать конфликт между членами экипажа. Якобы между российским и украинским пилотами произошла поножовщина. Причина драки пока неизвестна. По одной из версий — один из лётчиков пытался покончить с собой и совершить крушение лайнера, а второй его останавливал.
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