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Опубликовано 30 сентября, 11:22

Весь в крови: Появилось первое фото из «‎захваченного» самолёта Flydubai

Появилось фото окровавленного пассажира, разнимавшего пилотов самолёта Flydubai

Обложка © Israel Hayom

Обложка © Israel Hayom

В Сети распространилась фотография, на которой запечатлён окровавленный пассажир рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Именно он разнимал пилотов, пишет портал Israel Hayom. По словам пассажиров, после происшествия управление самолётом могли взять на себя два других лётчика, направлявшихся в командировку.

Очевидцы утверждают, что находившиеся на борту специалисты заняли места основного экипажа и довели лайнер до аэропорта в саудовском Табуке. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Как рассказывают пассажиры, один из пилотов пострадал от удара ножом. Ему оказали первую медицинскую помощь. Обстоятельства конфликта между членами экипажа выясняются.

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Напомним, ранее Boeing 737 авиакомпании Flydubai подал сигнал о возможном захвате во время перелёта из Дубая в Тель-Авив. После этого лайнер отклонился от первоначального маршрута и приземлился в Саудовской Аравии. По предварительным данным, причиной тревоги мог стать конфликт между членами экипажа. Израильский 12-й канал сообщил, что между российским и украинским пилотами произошла поножовщина.

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Владимир Озеров
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