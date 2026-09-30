Весь в крови: Появилось первое фото из «захваченного» самолёта Flydubai
Появилось фото окровавленного пассажира, разнимавшего пилотов самолёта Flydubai
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В Сети распространилась фотография, на которой запечатлён окровавленный пассажир рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Именно он разнимал пилотов, пишет портал Israel Hayom. По словам пассажиров, после происшествия управление самолётом могли взять на себя два других лётчика, направлявшихся в командировку.
Очевидцы утверждают, что находившиеся на борту специалисты заняли места основного экипажа и довели лайнер до аэропорта в саудовском Табуке. Официального подтверждения этой версии пока нет.
Как рассказывают пассажиры, один из пилотов пострадал от удара ножом. Ему оказали первую медицинскую помощь. Обстоятельства конфликта между членами экипажа выясняются.
Напомним, ранее Boeing 737 авиакомпании Flydubai подал сигнал о возможном захвате во время перелёта из Дубая в Тель-Авив. После этого лайнер отклонился от первоначального маршрута и приземлился в Саудовской Аравии. По предварительным данным, причиной тревоги мог стать конфликт между членами экипажа. Израильский 12-й канал сообщил, что между российским и украинским пилотами произошла поножовщина.
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