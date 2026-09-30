Весь в крови: Появилось первое фото из «‎захваченного» самолёта Flydubai

В Сети распространилась фотография, на которой запечатлён окровавленный пассажир рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Именно он разнимал пилотов, пишет портал Israel Hayom. По словам пассажиров, после происшествия управление самолётом могли взять на себя два других лётчика, направлявшихся в командировку.

Очевидцы утверждают, что находившиеся на борту специалисты заняли места основного экипажа и довели лайнер до аэропорта в саудовском Табуке. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Как рассказывают пассажиры, один из пилотов пострадал от удара ножом. Ему оказали первую медицинскую помощь. Обстоятельства конфликта между членами экипажа выясняются.