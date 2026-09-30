Не украинец и русский: Появились новые данные о пилотах «‎захваченного» самолёта FlyDubai

Пилоты самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, экстренно севшего в Саудовской Аравии по пути из Дубая в Тель-Авив, могли быть гражданами Омана и ОАЭ, а не России и Украины, как сообщалось ранее. Об этом пишет Cedar News.

По данным журналистов, один из находившихся в кабине пилотов проживает в Омане, другой — в ОАЭ. Предполагаемым виновником ЧП мог быть лётчик-оманец. При этом в доступных публикациях самого 14-го канала прямо не уточняется, кто именно из двух пилотов имел отношение к Оману.