Не украинец и русский: Появились новые данные о пилотах «захваченного» самолёта FlyDubai
CN: Пилоты самолёта FlyDubai были гражданами Омана и ОАЭ, а не России и Украины
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Пилоты самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, экстренно севшего в Саудовской Аравии по пути из Дубая в Тель-Авив, могли быть гражданами Омана и ОАЭ, а не России и Украины, как сообщалось ранее. Об этом пишет Cedar News.
По данным журналистов, один из находившихся в кабине пилотов проживает в Омане, другой — в ОАЭ. Предполагаемым виновником ЧП мог быть лётчик-оманец. При этом в доступных публикациях самого 14-го канала прямо не уточняется, кто именно из двух пилотов имел отношение к Оману.
Напомним, утром 30 сентября Boeing 737 авиакомпании Flydubai передал код общей ЧС 7700, а затем код 7500, используемый при угрозе захвата самолёта. Из-за тревоги Израиль поднял в воздух истребители, а премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели срочные консультации. Лайнер изменил маршрут и сел в саудовском Табуке, а пассажиры позднее рассказали о криках и следах крови возле кабины пилотов. Первоначально израильские СМИ сообщали, что причиной ЧП мог стать конфликт между членами экипажа — украинским и российским пилотами. По одной из версий, украинец пытался направить самолёт к земле. Уже после посадки пассажиры заявили, что управление бортом взяли два других пилота, которые летели в командировку как пассажиры.
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