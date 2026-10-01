Шесть человек погибли при крушении вертолёта в Зимбабве. Авария произошла к юго-востоку от столицы страны Хараре, сообщил постоянный секретарь министерства информации Зимбабве Ник Мангвана.

Вертолёт потерпел крушение в районе города Марондера, административного центра провинции Восточный Машоналенд. На борту находились шесть человек, среди них известный бизнесмен, ещё три пассажира и два пилота.

«Правительство подтверждает крушение вертолёта, на котором летел известный бизнесмен, три других пассажира и два пилота. Текущая информация указывает, что выживших после крушения нет», — написал Мангвана на своей странице в X.

Представитель властей сообщил, что имена погибших назовут позднее.

Ранее Life.ru сообщал о крушении одномоторного самолёта в городе Хесперия в американском штате Калифорния. В результате аварии погибли два человека. Самолёт разбился утром 24 сентября. Спасатели округа Сан-Бернардино прибыли в район Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, где произошло крушение.