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Опубликовано 26 сентября, 22:14

Четыре человека погибли при крушении вертолёта рядом с Монреалем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Четыре человека погибли при крушении вертолёта недалеко от канадского Монреаля. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, на борту воздушного судна находились четыре человека. Никому из них выжить не удалось.

Подробностей личности погибших пока не приводится. Также неизвестно, кому принадлежал разбившийся вертолёт. Другие обстоятельства произошедшего, в том числе причины крушения, пока не сообщаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в городе Хесперия, штат Калифорния. Самолёт потерпел крушение 24 сентября около 9:45 по местному времени (19:45 мск). Спасатели округа Сан-Бернардино прибыли в район Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, где произошла авария.

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Виталий Приходько
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