Два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Калифорнии

Два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в городе Хесперия, штат Калифорния. Авария произошла в четверг, сообщает местная спасательная служба.

«Спасатели подтвердили гибель двух человек. Оба погибших находились внутри самолёта», — говорится в сообщении официального аккаунта Пожарной службы округа Сан-Бернардино в X.

Самолёт потерпел крушение около 9:45 по местному времени (19:45 мск). Спасатели округа Сан-Бернардино прибыли в район Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, где произошла авария.

На месте работают пожарные и спасатели. Причины аварии пока выясняют Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее учебно-боевой самолёт Hawk T2 Королевских ВВС Великобритании разбился вскоре после взлёта с авиабазы RAF Valley на острове Англси в Уэльсе. По словам очевидцев, оба члена экипажа успели катапультироваться до падения самолёта. Крушение попало на видео.