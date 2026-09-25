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Опубликовано 24 сентября, 21:43

Два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Калифорнии

Обложка © X / San Bernardino County Fire

Обложка © X / San Bernardino County Fire

Два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в городе Хесперия, штат Калифорния. Авария произошла в четверг, сообщает местная спасательная служба.

«Спасатели подтвердили гибель двух человек. Оба погибших находились внутри самолёта»,говорится в сообщении официального аккаунта Пожарной службы округа Сан-Бернардино в X.

Самолёт потерпел крушение около 9:45 по местному времени (19:45 мск). Спасатели округа Сан-Бернардино прибыли в район Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, где произошла авария.

На месте работают пожарные и спасатели. Причины аварии пока выясняют Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

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Ранее учебно-боевой самолёт Hawk T2 Королевских ВВС Великобритании разбился вскоре после взлёта с авиабазы RAF Valley на острове Англси в Уэльсе. По словам очевидцев, оба члена экипажа успели катапультироваться до падения самолёта. Крушение попало на видео.

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Лия Мурадьян
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