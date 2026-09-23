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Опубликовано 23 сентября, 14:58

Британский военный самолёт разбился у жилых домов — очевидец снял катастрофу на видео

Военный самолёт Hawk T2 разбился у домов после взлёта с британской авиабазы

Обложка © X / Scope Report

Обложка © X / Scope Report

Учебно-боевой самолёт Hawk T2 Королевских ВВС Великобритании разбился вскоре после взлёта с авиабазы RAF Valley на острове Англси в Уэльсе. По словам очевидцев, оба члена экипажа успели катапультироваться до падения воздушного судна.

Видео X / Scope Report

На месте происшествия работают экстренные службы — спасатели, пожарные и полиция. Один из свидетелей рассказал Mirror, что заметил проблемы ещё во время взлёта. По его словам, из самолёта было видно пламя, после чего машина начала терять управление.

Другой очевидец сообщил, что самолёт сначала набрал высоту, затем несколько раз резко изменил положение в воздухе. После катапультирования пилотов воздушное судно упало примерно в нескольких километрах от места приземления экипажа. Местные жители рассказали о громком хлопке и большом столбе чёрного дыма над районом падения. Они сняли момент крушения на видео.

Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию об аварии и сообщило, что речь идёт о самолёте Hawk. База RAF Valley используется для подготовки пилотов истребительной авиации.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Германии самолёт Cessna рухнул в поле, все находившиеся на борту погибли. Воздушное судно разбилось в сельской местности, после чего на месте работали экстренные службы.

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Андрей Бражников
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