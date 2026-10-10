СК начал проверку после аварийной посадки самолёта Cessna в Забайкалье

Следователи начали доследственную проверку после аварийной посадки легкомоторного самолёта Cessna 182 в районе Сретенска Забайкальского края. На борту находились два человека, они получили травмы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, самолёт выполнял рейс из Сретенска в Благовещенск. Во время взлёта у воздушного судна отказал двигатель, после чего экипаж совершил аварийную посадку в районе города.

«Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном «Цессна 182» по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.

Самолёт получил повреждения. Двоим находившимся на борту оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, аварийная посадка Cessna произошла в Сретенске утром 10 октября. Самолёт принадлежит ФГБУ «Авиалесоохрана», на его борту находились лётчик и авиатехник. Оба получили травмы и были госпитализированы, степень их тяжести устанавливают врачи. Первоначальной причиной происшествия спасатели также называли отказ двигателя во время взлёта.