Самолёт из Боготы перенаправили в Колумбию на фоне землетрясения в Панаме

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, следовавший из Боготы в Панаму, подал сигнал общей аварийной ситуации и был перенаправлен в колумбийскую Картахену. Речь идёт о рейсе CM416.

Аэропорт Панамы закрыли после землетрясения. Видео © X / Steve-O

По данным Flightradar24, самолёт передавал код ответчика 7700, который используют при общей аварийной ситуации. На момент фиксации лайнер находился на высоте 9000 футов. Причина объявления тревоги пока неизвестна.

Попытка посадки совпала с землетрясением магнитудой 7,7 у южного побережья Панамы. После подземных толчков аэропорт Токумен приостановил полёты, эвакуировал пассажиров и административные зоны. Возобновить работу воздушной гавани планируют после проверки безопасности комплекса и диспетчерской вышки.

Напомним, неофициальная система мониторинга GlobalQuake сообщила о мощном землетрясении у тихоокеанского побережья Панамы 9 октября. Первоначальная оценка магнитуды составила 7,9–8. В сводке Геологической службы США (USGS) указаны магнитуда 8,0 и глубина 33 километра. Местоположение обозначено в 14 километрах к юго-западу от Питалоса-Арриба. После землетрясения в Панаме угрозу цунами объявили для девяти стран Латинской Америки. В предупреждении перечислены Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор и Эквадор.