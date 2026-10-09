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Опубликовано 9 октября, 21:59

Земля содрогнулась: Появились кадры мощного землетрясения в Панаме

Появились кадры мощного землетрясения в Панаме

В Панаме сняли на видео сильное землетрясение и эвакуацию людей. Обложка © Х / Noelia Hazim

В Панаме сняли на видео сильное землетрясение и эвакуацию людей. Обложка © Х / Noelia Hazim

В Сети появились кадры мощного землетрясения в Панаме, после которого в столице началась превентивная эвакуация людей из офисов и высотных зданий. Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких городов страны.

В Панаме сняли на видео сильное землетрясение и эвакуацию людей. Видео © Х / Noelia Hazim

На видео видно, как здания заметно поддрагивают. В некоторых офисах обвалилось потолочное покрытие. Кроме того, из бассейнов, установленных на открытых террасах высотных зданий, во время толчков выливалась вода.

В ряде районов объявили эвакуацию. Наиболее заметной она стала в Панама-Сити, где людей начали выводить из многоэтажных деловых зданий. Подземные толчки ощущались и в других населённых пунктах страны.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в 213 километрах к юго-западу от столицы Панамы и в 26 километрах от города Маракасас. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

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Три человека пострадали при землетрясении магнитудой 7,2 в Перу

Напомним, что в тихоокеанского побережья Панамы зафиксировали мощное землетрясение. Первоначальная оценка магнитуды составляла от 7,9 до 8. Ранние расчёты помещали эпицентр в Тихом океане к югу от Панамы, однако затем появились другие координаты. В доступной сводке Геологической службы США были указаны магнитуда 8,0 и глубина 33 километра. Местоположение было обозначено в 14 километрах к юго-западу от Питалоса-Арриба.

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Юлия Сафиулина
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