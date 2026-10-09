Мощный удар стихии: В Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой 8

Неофициальная система мониторинга GlobalQuake сообщила о возможном мощном землетрясении у тихоокеанского побережья Панамы 9 октября. Первоначальная оценка магнитуды составила 7,9–8.

Время предполагаемого события — около 17:56 UTC, или 20:56 мск. Ранние расчёты помещали эпицентр в Тихом океане к югу от страны. Затем появились другие координаты.

В доступной сводке Геологической службы США (USGS) указаны магнитуда 8,0 и глубина 33 километра. Местоположение обозначено в 14 километрах к юго-западу от Питалоса-Арриба.

Таким образом, предварительные сообщения расходятся в определении эпицентра. Раннюю оценку GlobalQuake следует приводить с атрибуцией, сохраняя отдельно сведения официального каталога.

В августе землетрясение магнитудой 7,4 произошло в соседней Колумбии. Серьёзные повреждения получили жилые дома, школы и больницы. После основного удара сейсмологи зарегистрировали многочисленные афтершоки.